Ciclismo. Addio al ciclo-amatore Davide Bertozzi

SANTARCANGELO. Nella notte tra domenica e lunedì mattina è venuto a mancare Davide Bertozzi, noto ciclo-amatore romagnolo vittima della Sla. Un grande atleta che si è districato tra irti sentieri in sella alla sua amata mountain bike e sui pedali della bici da strada su e giù solcando le lingue d’asfalto sui monti più alti alle granfondo. Sulle strade di casa ha mostrato quanto fosse attaccato alla bicicletta, arrivando per primo al traguardo nella Medio Fondo della Nove Colli nel 1996. Classe 1962, non aveva perso la sua vena agonistica, lo scorso anno, è stato protagonista di una doppietta di circuiti Mtb. Sempre con il pensiero rivolto ai più giovani, copriva il ruolo dell’organizzazione di percorso del Gran Premio Team del Capitano-Trofeo Top Automazioni. I funerali si terranno oggi alle ore 15.30 a Sant’Ermete