Ciclismo, addio al cesenate Guido Neri: nel 1964 vinse la prima edizione del Trofeo Laigueglia

È morto a 87 anni Guido Neri, ex ciclista professionista cesenate, passato alla storia per aver vinto nel 1964 la prima edizione del Trofeo Laigueglia. Nato a Cesena il 27 gennaio 1939, Neri corse tra i professionisti dal 1962 al 1970, vestendo tra le altre le maglie di Torpado, Molteni, Max Meyer e Scic.

La sua impresa più famosa arrivò il 23 febbraio 1964, quando, rimasto senza squadra, si presentò al via del Laigueglia da indipendente e vinse in solitaria. Quel successo gli valse un contratto con la Molteni, dove divenne un prezioso gregario di Gianni Motta. In carriera partecipò a otto Giri d’Italia e due Tour de France, conquistando nel 1966 la classifica dei traguardi volanti della corsa francese. Lasciato il professionismo nel 1970, aprì la sua attività artigianale a Cesena. Il suo negozio, prima in via Cavour e successivamente a Torre del Moro, divenne negli anni uno dei punti di riferimento per gli appassionati di ciclismo cesenati.