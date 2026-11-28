Quest’anno ricorre il 70° anniversario della vittoria olimpica del campione forlivese Ercole Baldini che conquistò l’oro nel ciclismo in Australia. Per l’occasione la famiglia Baldini in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Forlì ha istituito un premio con l’obiettivo di assegnarlo annualmente a un atleta di massima caratura. Il Premio Ercole Baldini sarà conferito al giovane campione di ciclismo faentino Matteo Ghirelli, promessa romagnola, simbolo di continuità, talento e passione. La cerimonia avrà luogo lunedì 30 novembre 2026, alle ore 18, nel Salone Comunale di Forlì (ingresso da Piazza Saffi 8). Interverrà il giornalista Marino Bartoletti. Parteciperà il sindaco Gian Luca Zattini.

Nell’ambito dell’evento è prevista la consegna del titolo onorifico di Ambasciatore dello Sport del Comune di Forlì ad atleti e personalità sportive che si sono distinte nella promozione dei valori dello sport. Parteciperà una giovane corale della Scuola Musicale InArte diretta dal Maestro Ilaria Mazzotti.