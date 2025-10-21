Ciclismo, 9 Colli 2026: ecco come iscriversi

Domenica 24 maggio 2026 andrà in scena la 55a edizione della Nove Colli e stanno per cominciare le tappe di avvicinamento all’evento. Mercoledì 5 novembre alle ore 12 apriranno ufficialmente le iscrizioni, ma già dalle 12 di mercoledì 29 ottobre sarà già possibile connettersi alla piattaforma ufficiale inserendo i propri dati così poi da dover completare solo il pagamento al via ufficiale delle iscrizioni. Sempre dalle ore 12 di mercoledì 29 ottobre sarà possibile “recuperare” le eventuali disdette dell’edizione 2025.

La quota d’iscrizione è di 110 euro fino al 15 gennaio mentre per i fedelissimi che hanno corso almeno 5 Nove Colli la quota è di 99 euro. Con il pettorale è inclusa anche l’esclusiva maglia Nove Colli, targata ancora una volta Gobik. La maglia si ispira ai quaderni di idee di Leonardo da Vinci, adottando il suo linguaggio visivo fatto di reticoli, schizzi e tratti come punto di partenza per esplorare la creatività dalla sua origine.