Ciclismo, 9 Colli 2026: ecco come iscriversi

Ciclismo
  • 21 ottobre 2025
Domenica 24 maggio 2026 andrà in scena la 55a edizione della Nove Colli e stanno per cominciare le tappe di avvicinamento all’evento. Mercoledì 5 novembre alle ore 12 apriranno ufficialmente le iscrizioni, ma già dalle 12 di mercoledì 29 ottobre sarà già possibile connettersi alla piattaforma ufficiale inserendo i propri dati così poi da dover completare solo il pagamento al via ufficiale delle iscrizioni. Sempre dalle ore 12 di mercoledì 29 ottobre sarà possibile “recuperare” le eventuali disdette dell’edizione 2025.

La quota d’iscrizione è di 110 euro fino al 15 gennaio mentre per i fedelissimi che hanno corso almeno 5 Nove Colli la quota è di 99 euro. Con il pettorale è inclusa anche l’esclusiva maglia Nove Colli, targata ancora una volta Gobik. La maglia si ispira ai quaderni di idee di Leonardo da Vinci, adottando il suo linguaggio visivo fatto di reticoli, schizzi e tratti come punto di partenza per esplorare la creatività dalla sua origine.

I percorsi: riecco il Gorolo

Si torna alle origini per la Nove Colli con il Gorolo che torna protagonista del tracciato. Come sempre, saranno due le possibilità per corridori e appassionati che potranno scegliere tra il percorso “medio” e il percorso “lungo”. Il tracciato lungo da 200 km arriva a toccare un dislivello di 3814m con le nove classiche salite: Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola, Barbotto, Montetiffi, Perticara, Monte Pugliano, Passo delle Siepi e il grande ritorno del Gorolo; il tracciato medio da 137 km arriva a toccare un dislivello di 1872m. Il percorso gravel invece misurerà gli iscritti su 107 km con un dislivello di 1798m e gli anelli si snodano su strade miste, conducendo i gravellisti attraverso paesaggi mozzafiato, combinando il fascino costiero con l’autenticità delle colline romagnole. La partenza e l’arrivo son per tutti alla Colonia Agip, nella grande festa Nove Colli.

