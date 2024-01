Cicismo, il Pedale Riminese parte ancora più agguerrito

Sono tante le novità che il nuovo anno porterà in casa del Pedale Riminese – Frecce Rosse, fondato nel 1945, nella cittadina marinara presso la Fiaschetteria Somigli, alla vecchia pescheria. Le prime righe dello statuto recitano: «La società Polisportiva Pedale Riminese è stata fondata con lo scopo di promuovere l’avviamento e la pratica del ciclismo tra i giovani del territorio riminese...».

I primi dirigenti e chi li ha sostituiti nel tempo, non hanno mai dimenticato questo incipit ed oggi il testimone è passato in mano a Barbara Gamberini dalle mani del papà Giovanni dopo 40 anni ininterrotti al servizio della società. La neo presidentessa nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli alla guida del movimento sia a livello politico che tecnico come referente provinciale, vice-presidente regionale e presidente della Struttura Tecnica.

l’attività giovanile composta dai Giovanissimi (5-12 anni) e dagli Esordienti (13-14 anni) sarà coordinata da Ercole Della Torre con i direttori sportivi Leonardo Lotti e Daniele Volpe.

Gli Esordienti hanno cominciato a dare i primi colpi di pedale in sella e tra questi al 1° anno ci sono Oliver Ciacci (Villa Verucchio, 2011), Omar Benzaineb, Pietro Sebastiani, Oliver Nini, Simone Mina e Nicola Di Stefano (Rimini, 2011).

Si confermano per il 2° anno Samuele Bartolucci, Leonardo Luigi Bollini, Mattia Lotti e Matteo Maghelli (Rimini, classe 2010). A completamento della truppa c’è il settore ciclo-turistico con una trentina di tesserati.

Il cambiamento non è completo senza un restyling del proprio look. Il cambio principale è quello del colore predominante: dal biancorosso si passa al rossonero. Scelta per permettere di rendere ben più immediato il riconoscimento degli sponsor e l’estetica rinnovata con forme più sinuose, col pantaloncino nero.

In generale il Pedale Riminese-Frecce Rosse si conferma tra i più attivi sul lato organizzativo: tre manifestazioni per i Giovanissimi, due per gli Esordienti oltre all’iconica prova internazionale riservata agli Under 23, la Coppa della Pace–Trofeo F.lli Anelli. I nuovi colori per quest’anno dovranno lasciare spazio a delle magliette gialle che ritraggono l’itinerario Firenze-Rimini, per la 1a tappa del Tour de France.

Sul palco l’euforia della Grand Boucle è accompagnata dagli ospiti con l’assessore allo sport di Rimini, Maresi e l’assessore alla mobilità e urbanistica Frisoni, accompagnate dai tecnici di ciclismo Marino Amadori e Davide Cassani che hanno illustrato il passaggio del Tour de France.