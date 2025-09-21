Christian Scaroni mette la firma sulla 88ª edizione del Giro di Romagna (VIDEO)

Va a Christian Scaroni il successo nell’88ª edizione del Giro di Romagna. Come previsto, è stata la Xds Astana, unica formazione World Tour al via, a dominare la classica romagnola, grazie all’unico atleta al via in grado di vincere quest’anno una gara World Tour (la tappa di San Valentino al Giro d’Italia). Scaroni è fuggito nel corso del penultimo giro insieme al ligure Nicolò Garibbo (Ukyo). I due sono transitati insieme al suono della campana, con Scaroni a lamentarsi della scarsa collaborazione del compagno di fuga. Ma essendo nettamente superiore, sull’ultima salita verso le Volture di Romagna, Scaroni ha staccato il ligure volando verso il successo di Castrocaro Terme.