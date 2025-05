Cesenatico, sabato 17 maggio la Mini Nove Colli al Ciclodromo di Villamarina: iscrizioni gratuite

Sabato 17 maggio torna la 13ª edizione della Mini Nove Colli by Gobik, con un unico percorso dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni che desiderano mettersi alla prova in una divertente pedalata presso il nuovo Ciclodromo di Villamarina. Il ritrovo è fissato per le ore 14:00, mentre la partenza è prevista alle 15:30 in via Litorale Marina. I partecipanti, in sella a qualsiasi tipo di bicicletta, potranno essere accompagnati da un genitore o da un responsabile di società sportiva. L’iscrizione è completamente gratuita e deve essere effettuata esclusivamente online, tramite l’area personale del sito www.novecolli.it, cliccando sul pulsante “Gestione Iscrizioni - Iscrizione Minigranfondo”. Durante la procedura sarà obbligatorio caricare i documenti di identità di entrambi i genitori. Se il minore non sarà accompagnato da uno dei genitori o dal direttore sportivo, sarà obbligatorio caricare anche il documento d’identità dell’accompagnatore.