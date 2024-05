Cesenatico, Nove Colli 2024: la magia della partenza fino al trionfo-bis di Senni VIDEO GALLERY

La Nove Colli 2024 si è messa in moto questa mattina alle 6 da Viale Carducci a Cesenatico. I partecipanti sono 6.350 di cui 953 stranieri. Le partecipanti alla Nove Colli femminile sono 446, raggiungendo così il 7% sul totale dei partenti. Pe il circuito Gravel ci sono state 200 iscrizioni, mentre sono 115 i cicloturisti che affrontano “laltro percorso”, la versione più soft della Nove Colli.

Il bis vincente di Senni

Manuel Senni da Sala di Cesenatico ha vinto e stravinto la 200km in fuga praticamente dall’alba della corsa con una voglia e una determinazione decisiva. L’ex professionista è riuscito a ripetere il successo dello scorso anno e si porta a casa la seconda Nove Colli in appena otto mesi spinto anche da tantissimi tifosi su tutto il tracciato. Il percorso lungo femminile invece è andato a Giulia Portaluri che si è imposta in volata al termine di un duello emozionante e combattuto.

A trionfare nella 130km maschile è stato Matteo Fontanelli dell’ASD Imola Bike che si è aggiudicato la vittoria in volata sui compagni di fuga Rossano Mauti e Pietro Sarti. Sono stati loro – come da tradizione – i primi a tagliare il traguardo della Colonia Agip quando ancora non erano scoccate le dieci. Una delle più belle storie di giornata invece ha colorato di solidarietà e di magia la “media” femminile con la vittoria in solitaria di Chiara Ciuffini che vestiva la maglia della #NoveColli4Children. Il palmares della ciclista abruzzese è sterminato – dalla vittoria del Mondiali UCI amatori fino alla Strade Bianche 2019 – ma questo trionfo è stato di certo uno dei più emozionanti della sua carriera.