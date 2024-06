A Cesenatico è il gran giorno della partenza del Tour de France e al villaggio di partenza spicca tra le curiosità un albo d’oro con il nome di Lance Armstrong cancellato più volte dopo la sua confessione di avere fatto uso di doping. Il direttore Prudhomme saluta tutti e dispensa sorrisi in un giorno speciale come quello della corsa nella casa di Marco Pantani. Nella domenica dedicata al Pirata, ovviamente al villaggio non potevano mancare Paolo e Tonina Pantani.

Ironia francese

Sul palco della presentazione, il direttore della corsa Christian Prudhomme la butta subito sull’ironia e sul derby Italia-Francia, rivolgendosi al presidente della Regione (dimissionario) Stefano Bonaccini. “Avete fatto di tutto per portare il tour in Emilia-Romagna e poi la prima tappa l’ha vinta un francese”.

Il saluto di Cesenatico: “Una giornata nel nome di Pantani”

C’è un numero impressionante di gente attorno al villaggio di partenza, che invece al suo interno è blindato e riservato solo ad accreditati ed invitati. Tra questi un emozionatissimo sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, che fa gli onori di casa e saluta tutti in un giorno che per un appassionato di ciclismo come lui non può che essere speciale. La presentazione delle squadre, in programma dalle 11, è stata anticipata sul podio di partenza dalla premiazione al Comune di Cesenatico, alla regione e alla famiglia pantani. Presenti sia Paolo che Tonina. Le premiazioni sono state a cura del due volte vincitore del tour de France Bernard Thevenet. A Gozzoli è stata regalata la maglia gialla firmata da Thevenet e un quadro con il profilo della tappa di oggi