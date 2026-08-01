Carlotta Cipressi al Tour de France: «Sto realizzando il mio sogno»

Per la prima volta una romagnola sarà al via del Tour de France Femmes. Oggi a Losanna la forlivese Carlotta Cipressi compirà un altro grandissimo passaggio della propria carriera professionistica, prendendo il via alla Grand Boucle femminile che, nonostante sia rinata soltanto quattro anni fa, è già indiscutibilmente la corsa a tappe più importante del calendario internazionale. D’altra parte la regia è la stessa del Tour maschile e il ciclismo femminile continua a crescere di anno in anno, per livello tecnico, seguito del pubblico e copertura mediatica. La Francia è letteralmente innamorata di Pauline Ferrand-Prévot, ex fuoriclasse della mountain bike, campionessa olimpica a Parigi 2024 e quindici volte iridata nelle diverse specialità, che lo scorso anno si è consacrata anche su strada vincendo il Tour a 33 anni. Saranno al via tutte le migliori atlete del mondo, con il duello per la maglia gialla che si preannuncia combattutissimo tra la campionessa uscente Ferrand-Prévot e Demi Vollering, vincitrice dell’edizione 2023. Tra le candidate alla classifica generale ci saranno anche Katarzyna Niewiadoma, Marlen Reusser e, perché no, la campionessa italiana Elisa Longo Borghini.