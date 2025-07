Campionati Italiani, doppio bronzo romagnolo con la premiata ditta Ginevra e Jolanda Sambi

Dopo una prima metà di gara controllata, la corsa si accende sull’ascesa di Bucuie. L’allungo deciso di Ginevra Sambi, in maglia Emilia-Romagna, spacca il gruppo e dà una nuova direzione alla gara. A ruota si accodano Giovannetti e Bertolucci (Toscana), Rossi (Lazio), Mombello (Piemonte) e la friulana Deotto. Sei atlete, cinque regioni rappresentate e un vantaggio che sfiora subito il minuto. La coppia Sambi-Bertolucci prova a forzare per mantenere il gap, ma qualche scatto di troppo tra la castellana e la toscana compromette l’equilibrio. È il momento che attendeva la favorita della vigilia, la piemontese Nicole Bracco, numero uno del ranking nazionale: rimasta attardata, ma mai fuori corsa, rientra con freddezza sfruttando al meglio il tratto tra salita e pianura. All’ultimo chilometro Bertolucci tenta due scatti per anticipare lo sprint, ma senza successo. Sul rettilineo finale prende la testa Bracco, che lancia una lunga volata irresistibile e va a conquistare la sua 15a vittoria stagionale, quella più pesante: la maglia tricolore. Alle sue spalle, la toscana Giovannetti è d’argento per mezza ruota davanti a una generosa Ginevra Sambi, che completa il podio con un bronzo prestigioso. Nel gruppo inseguitore, volata finale anche per Sasha Pellegrino (Bicifestival), che si prende un ottimo decimo posto.