C’è la Milano-Sanremo e Tarozzi sente profumo di fuga

In fuga verso Sanremo. Impossibile vedere Manuele Tarozzi a braccia alzate in via Roma a Sanremo, ma sicuramente lo scalatore faentino proverà a essere protagonista. Il ciclista romagnolo è in un periodo di forma ottimale, forte della maglia di miglior scalatore alla Tirreno-Adriatico e con il morale altissimo. Tarozzi proverà a entrare nella fuga che segnerà l’avvicinamento verso la costa ligure e il preludio ai Capi (Mele, Cervo e Berta), alla Cipressa e al decisivo Poggio. In un ciclismo diabolico, per un team come la VF Bardiani, avere ampia visibilità televisiva e resistere il più possibile nel finale sarebbe già un risultato ottimale. E Tarozzi è l’uomo giusto per questo ruolo.

Per quanto riguarda la lotta per la vittoria, c’è grande curiosità sulla tattica del campione del mondo Tadej Pogacar (UAE) che vuole a tutti i costi la sua prima “Classicissima”. Principali rivali Mathieu Van der Poel (Alpecin) e i migliori velocisti con Jonathan Milan (Lidl) in prima fascia.