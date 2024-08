Buda, uno sprint bruciante

Un altro sprint vincente, un’altra notte da grande stella: Simone Buda si conferma velocista di razza e, ben supportato dai compagni di squadra, conquista il suo quarto successo stagionale. Gara veloce e molto combattuta, quella andata in scena sulle strade del Valdarno che si è conclusa, come da tradizione, sull’anello cittadino di Levane dopo essere corsa via ad oltre 41 km/h di media. A decidere la prova toscana, valida per il 14° “Gp Polverini Arredamenti” è stato lo sprint vincente di Buda: lo sprinter della Solme Olmo ha fatto prevalere il proprio guizzo precedendo sulla linea del traguardo Francesco Della Lunga e Francesco Di Felice.

Per il romagnolo si tratta del quarto successo stagionale e dell’undicesimo piazzamento sul podio in questo 2024, che giunge a pochi giorni di distanza dalla terza piazza ottenuta, giovedì scorso, nella notturna disputata a San Donà di Piave. «Anche a Levane i nostri ragazzi hanno corso in maniera impeccabile e Buda ci ha messo la ciliegina sulla torta con uno dei suoi sprint. Questi atleti ci stanno regalando una stagione straordinaria ricca di emozioni e di soddisfazioni - ha sottolineato il presidente Gian Pietro Forcolin - Simone sta dimostrando con la sua continuità di risultati che quando ha la possibilità di sprintare difficilmente sbaglia il colpo: è un atleta maturo e con delle grandi potenzialità che saprà regalarci altri risultati importanti anche nell’intenso finale di stagione che ci attende».