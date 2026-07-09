Bronzo europeo per l’Italia di Ghirelli nella Team Sprint

La prima medaglia europea della carriera di Matteo Ghirelli arriva dalla Germania e ha il colore del bronzo. Il velocista faentino della Società Ciclistica Forlivese è stato infatti tra i protagonisti della Team Sprint Juniores (Velocità a Squadre) che ha regalato all’Italia uno dei podi della giornata inaugurale dei Campionati Europei su pista Juniores e Under 23. Il quartetto azzurro composto da Filippo Cusumano, Matteo Ghirelli e Cesare Castellani, con Ivan Mosè Borghi Pelizzoni impiegato nelle qualificazioni, ha conquistato la medaglia di bronzo superando nettamente la Polonia nella finale per il terzo posto. Un risultato importante per il giovane romagnolo, alla sua seconda partecipazione continentale dopo l’esperienza dello scorso anno, che conferma la crescita mostrata negli ultimi mesi tra Mondiali e campionati italiani. Per Ghirelli si tratta di un podio dal valore speciale.

Davanti all’Italia hanno chiuso le nazionali tradizionalmente più forti della velocità europea. Il titolo è andato infatti alla Germania, padrona di casa, che nella finale per l’oro ha avuto la meglio sulla Gran Bretagna. Gli azzurri, però, possono sorridere per un bronzo che rappresenta un ottimo punto di partenza per il prosieguo della rassegna continentale. Per Ghirelli gli Europei non sono certo finiti qui. Il programma delle prossime giornate gli offrirà altre occasioni per mettersi in mostra nelle discipline veloci, con l’obiettivo di continuare a raccogliere esperienza e risultati in un contesto che riunisce i migliori talenti del ciclismo su pista europeo.