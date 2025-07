Bellettini, storico titolo tricolore Esordienti

Il ravennate Alessandro Bellettini è il nuovo campione italiano Esordienti 1° anno. Dopo il doppio bronzo femminile di Ginevra e Jolanda Sambi, è arrivata un’altra giornata storica per il ciclismo giovanile romagnolo. All’oro di Bellettini si aggiunge infatti anche il bronzo del riminese Omar Berlini nella gara degli Esordienti 2° anno. Ed è storia, perché negli ultimi 50 anni nessun romagnolo era riuscito ad aggiudicarsi il tricolore giovanile nella gara in linea su strada. E chi ci era andato più vicino è proprio il miglior professionista romagnolo: Filippo Baroncini, che conquistò l’argento nel 2013 tra gli Esordienti 1° anno. Un augurio per il giovanissimo Bellettini.

Il ciclista di San Pietro in Vincoli, portacolori del Pedale Azzurro Rinascita, era tra i grandi favoriti. Le 14 vittorie stagionali, leader assoluto a livello nazionale, non lasciavano molti dubbi sul valore del tredicenne romagnolo. Ma poi vincere è sempre un’altra cosa. E infatti la corsa sembrava compromessa sull’ ultima salita, quando, a pochi chilometri dall’arrivo, si era formato un gruppetto di una decina di atleti senza il ravennate. Ma davanti si controllano, Bellettini non si perde d’animo e rientra sul gruppo di testa a 3 km dall’arrivo con un’altra decina di corridori. Ed è volata, anomala, perché il ravennate si porta in testa a 1200 metri dal traguardo e non lascia mai la prima posizione. Una tattica non sopraffina, ma una superiorità evidente: Bellettini taglia il traguardo per primo davanti al campano Vito e al pugliese Malerba. Bellettini è, semplicemente, il 13enne più forte d’Italia. Il futuro è tutto da scrivere: tra gli Esordienti c’è chi è diventato un professionista, chi ha fatto strada tra i dilettanti e chi ha cambiato rotta. Per ora, godiamoci il talento senza troppe etichette e senza riempirlo di eccessive responsabilità.