Bellettini mette la sua firma anche sul Gp Liberazione

Il Gran Premio della Liberazione, 81ª edizione sorride alla Romagna, protagonista nelle prove Esordienti e Allievi sul circuito pianeggiante bolognese. Una giornata segnata da fughe vincenti e da un successo netto tra i più giovani, impreziosito dal podio nella categoria Allievi con Baccini.

Tra gli Esordienti, in gara unica la corsa prende subito una piega decisa: al secondo dei cinque giri in programma allungano Alessandro Bellettini (Cotignolese), Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000) e Luca Gregori (Cremonese). I tre trovano rapidamente l’intesa, aumentando giro dopo giro il vantaggio fino a sfiorare il minuto sul gruppo. Un’azione costruita con lucidità e continuità, che porta i battistrada a giocarsi il successo. Nel finale, però, non c’è storia: Bellettini cambia ritmo e si invola da solo verso il traguardo, alzando le braccia con autorità.

Alle sue spalle Vitaloni, compagno di tante esperienze anche in maglia Emilia-Romagna tra cui il campionato italiano regola Gregori per la seconda piazza. Alle spalle dei fuggitivi si accende la volata del gruppo, che regala altre soddisfazioni ai colori romagnoli. Tra i primo anno è infatti festa per la Pedale Riminese-Frecce Rosse, con una doppietta tutta sammarinese: Thommy Para precede Filippo Anelli, con terzo il riminese Jacopo Romito, occupando l’intero podio di categoria.

Copione simile tra gli Allievi, dove a metà gara si forma la fuga decisiva con sette uomini: Carlos Borbon Valdovinos e Alvarez Gonzales (Monex Pro Cycling Team), Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo), Marco Amadori (Velo Club Cattolica), Oleksandr Osadchyi (Ciclistica 2000), Leonardo Manfredi (Team Ciclistico Paletti) e il ravennate Lucio Baccini (Cotignolese). I battistrada trovano subito collaborazione, mentre il gruppo, complice la presenza di più squadre rappresentate davanti, lascia spazio senza organizzare un inseguimento efficace. Nel finale la vittoria si decide tra i sette: è il reggiano Leonardo Manfredi, già protagonista in stagione con podi e successi, a trovare lo spunto vincente centrando il bis stagionale. Ottima la prova di Lucio Baccini, che chiude secondo confermando il buon momento della Cotignolese, davanti al messicano Alvarez.