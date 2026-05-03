Bellettini mette la sua firma anche sul Gp Liberazione

Ciclismo
Sopra l’arrivo vincente di Alessandro Bellettini, sotto il podio
Sopra l’arrivo vincente di Alessandro Bellettini, sotto il podio
Bellettini mette la sua firma anche sul Gp Liberazione

Il Gran Premio della Liberazione, 81ª edizione sorride alla Romagna, protagonista nelle prove Esordienti e Allievi sul circuito pianeggiante bolognese. Una giornata segnata da fughe vincenti e da un successo netto tra i più giovani, impreziosito dal podio nella categoria Allievi con Baccini.

Tra gli Esordienti, in gara unica la corsa prende subito una piega decisa: al secondo dei cinque giri in programma allungano Alessandro Bellettini (Cotignolese), Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000) e Luca Gregori (Cremonese). I tre trovano rapidamente l’intesa, aumentando giro dopo giro il vantaggio fino a sfiorare il minuto sul gruppo. Un’azione costruita con lucidità e continuità, che porta i battistrada a giocarsi il successo. Nel finale, però, non c’è storia: Bellettini cambia ritmo e si invola da solo verso il traguardo, alzando le braccia con autorità.

Alle sue spalle Vitaloni, compagno di tante esperienze anche in maglia Emilia-Romagna tra cui il campionato italiano regola Gregori per la seconda piazza. Alle spalle dei fuggitivi si accende la volata del gruppo, che regala altre soddisfazioni ai colori romagnoli. Tra i primo anno è infatti festa per la Pedale Riminese-Frecce Rosse, con una doppietta tutta sammarinese: Thommy Para precede Filippo Anelli, con terzo il riminese Jacopo Romito, occupando l’intero podio di categoria.

Copione simile tra gli Allievi, dove a metà gara si forma la fuga decisiva con sette uomini: Carlos Borbon Valdovinos e Alvarez Gonzales (Monex Pro Cycling Team), Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo), Marco Amadori (Velo Club Cattolica), Oleksandr Osadchyi (Ciclistica 2000), Leonardo Manfredi (Team Ciclistico Paletti) e il ravennate Lucio Baccini (Cotignolese). I battistrada trovano subito collaborazione, mentre il gruppo, complice la presenza di più squadre rappresentate davanti, lascia spazio senza organizzare un inseguimento efficace. Nel finale la vittoria si decide tra i sette: è il reggiano Leonardo Manfredi, già protagonista in stagione con podi e successi, a trovare lo spunto vincente centrando il bis stagionale. Ottima la prova di Lucio Baccini, che chiude secondo confermando il buon momento della Cotignolese, davanti al messicano Alvarez.

Doppia top ten

Indicazioni positive anche dalla Toscana, dove a Renzino la Polisportiva Fiumicinese piazza due atleti nella nei dieci. Dopo una prima selezione con fuga di quindici corridori, tra cui il cesenate Matteo Baldacci, il santarcangiolese Omar Berlini e il forlivese Federico Fagioli, il gruppo di testa si riduce a cinque unità: Baldacci chiude con un buon quinto posto, mentre Berlini completa la prova all’ottavo posto.

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