Baroncini si vuole regalare una vetrina tricolore

L’anno scorso Filippo Baroncini si presentava al Campionato Italiano da grandissimo favorito. Concluse 6° dopo una corsa assurda, in cui mostrò di essere il più forte insieme a Jonathan Milan, ma dove raccolse solo mosche. Dopo un anno le cose sono cambiate radicalmente: in primis per la rovinosa caduta al Giro di Polonia e il successivo, lunghissimo recupero, poi per l’ennesimo contrattempo con la clavicola fratturata in Francia al Tro-Bro Léon il 10 maggio. Il massese della UAE Emirates è tornato a correre giovedì, dopo 46 giorni, raccogliendo abbastanza a sorpresa un 4° posto nella cronometro tricolore. Segnale positivo che però non è sufficiente a inserire Baroncini tra i favoriti per questa prova tricolore Elite, che si svolgerà in Piemonte da Asti a Cuneo (232,5 km). Ma l’ex campione del mondo Under 23 ha un rapporto particolare con il Campionato Italiano e, in una prova che si annuncia aperta e potenzialmente anarchica, proverà ancora una volta a stupire.