Baroncini e Tarozzi punte romagnole al Giro

Due romagnoli si preparano ad attraversare l’Adriatico per prendere parte al prossimo Giro d’Italia al via venerdì da Durazzo in Albania. Nell’elenco ufficioso diramato da Rcs per l’imminente corsa Rosa figurano Manuele Tarozzi, faentino in forza alla VF Bardiani e il massese Filippo Baroncini per la UAE Team Emirates.

Per Tarozzi si tratta di una conferma attesa: lo scalatore manfredo ha brillato in questo inizio di stagione, conquistando la maglia di miglior scalatore alla Tirreno-Adriatico. Le sue prestazioni lo avevano già posto al centro del progetto della squadra per il Giro, dove sarà uno degli uomini chiave. L’obiettivo sarà la classifica dei Gpm con l’intento di infilarsi in più fughe possibili e magari centrare una vittoria di tappa.

Più sorprendente invece la presenza di Baroncini. L’ex campione del mondo Under 23 ha trascorso l’ultimo mese lontano dalle gare, in ritiro in altura in Spagna. Questo periodo di preparazione lasciava intuire una possibile convocazione, confermata dall’elenco ufficioso. Per lui sarà l’esordio assoluto al Giro d’Italia dopo la Vuelta della scorsa stagione, un’opportunità importante anche se il ruolo assegnato sarà quello di gregario.

La UAE Emirates parte con ambizioni di classifica generale, con due capitani del calibro dello spagnolo Juan Ayuso e del britannico Adam Yates. Baroncini, unico passista veloce in un team composto quasi interamente da scalatori, potrebbe comunque ritagliarsi spazi personali soprattutto nella prima settimana o in caso di tappe interlocutorie.

Era dal 2019 che non si vedeva una doppia presenza romagnola al via del Giro d’Italia. In quell’edizione furono Matteo Montaguti (Forlì), Manuel Belletti (Sant’Angelo di Gatteo) e Manuel Senni (Cesenatico). Lo scorso anno solo Tarozzi prese parte alla corsa.

L’ufficialità degli iscritti verrà sancita mercoledì, con le operazioni preliminari previste alla vigilia della presentazione ufficiale delle squadre. Da venerdì inizierà la corsa, con una prima tappa che partirà da Durazzo e si concluderà nella capitale albanese, Tirana, dando il via a tre settimane di grande ciclismo. Romagna che sarà protagonista solo con i ciclisti, visto che non sono previste tappe sul nostro territorio regionale.