Argenti tricolori per Astara e Castelli

Altre due medaglie d’argento per la Romagna ai campionati italiani Giovanili su Pista in corso al Velodromo Enzo Sacchi delle Cascine. A salire sul secondo gradino del podio nell’Omnium sono stati infatti Niccolò Astara e Teodora Castelli, protagonisti di una giornata di altissimo livello nelle prove multiple della pista.

Tra gli Allievi, Astara (Cotignolese) conferma il brillante stato di forma già evidenziato nell’inseguimento a squadre che gli è valso un pesante bronzo. L’omnium, disciplina che racchiude scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti, premia la continuità nell’arco dell’intera giornata e il ravennate è riuscito a mantenersi sempre nelle posizioni di vertice, conquistando una preziosa medaglia d’argento alle spalle di un scalpitante Magagnotti (Monselice).

Argento anche tra le Allieve per la faentina Teodora Castelli (Vangi Ladies Cycling Team), protagonista di una prova generosa combattendo fino all’ultima volata. A conquistare il titolo italiano è stata ancora una volta la veneta Matilde Carretta, pluricampionessa italiana tra strada e pista, che ha saputo gestire il vantaggio accumulato nelle prove precedenti. Castelli ha però tenuto aperta la sfida fino alle ultime volate della Corsa a Punti, imponendosi nell’ultima. Il recupero non è bastato per completare la rimonta: al termine dell’omnium il distacco dalla nuova campionessa italiana è stato di appena sette punti, margine che testimonia l’equilibrio e il livello della sfida andata in scena sulla pista fiorentina. Per la Romagna arrivano così altre due medaglie di prestigio, con Astara e Castelli prima del gran finale.