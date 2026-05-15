Al Giro d’Italia Tarozzi ci prova sempre. Malucelli, che sfortuna

Vince un velocista italiano della Xds Astana, ma non è Matteo Malucelli. Anzi, per la seconda volta in tre occasioni, lo sprinter forlivese è costretto, suo malgrado, ad assaggiare l’asfalto e a rinunciare a ogni possibilità di disputare la volata. Complice il finale assurdo della tappa di Napoli, con le curve bagnate e in porfido della città partenopea trasformate in una trappola per i ciclisti. Un finale assurdo, sciagurato, disegnato senza tenere minimamente in considerazione che nel sud Italia, a maggio, può piovere. Il capolavoro di astuzia è quello di Davide Ballerini, 32enne canturino, che era in testa al gruppo per tentare di lanciare la volata di Malucelli. E invece Ballerini ha l’intuizione della vita: taglia l’ultima curva, evita di tirare i freni e si ritrova in testa assieme al belga Stuyven, mentre tutto il gruppo alle spalle cade. Il canturino resiste alla rimonta di Stuyven e regala il 2° successo di squadra alla Xds Astana, svelando un simpatico aneddotto: «Neanche il tempo di capire cosa fosse successo, che Malucelli si è attaccato alla radio mentre era ancora a terra e mi ha urlato “Vai, parti, sono caduti tutti”». Altra bella notizia per il team kazako e per la Romagna: la caduta di Malucelli è stata fortunatamente senza conseguenze.