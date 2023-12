Ciclismo, La Coppi e Bartali 2024 è in programma dal 19 al 23 marzo: si parte da Pesaro e si chiude a Forlì

Il Gs Emilia ha appena annunciato le tappe dell’edizione 2024 della Coppi e Bartali. La novità è rappresentata dalla partenza, che avverrà dalle Marche, a Pesaro, martedì 19 marzo 2024. La gara a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia che si concluderà a Forlì sabato 24.

“Per le Marche si tratta di una vera e propria prima - si legge nel comunicato - e sarà un avvio particolarmente interessante”.

Nella giornata inaugurale, infatti, Pesaro ospiterà un doppio appuntamento: sarà sede di partenza e arrivo della frazione in linea mattutina, mentre nel pomeriggio si disputerà la cronometro a squadre. Mercoledì 20 la Coppi e Bartali si sposterà in Romagna, a Riccione, con la partenza della seconda tappa che si concluderà a Sogliano al Rubicone mentre, giovedì 21, la terza frazione prevede la partenza e l’arrivo a Riccione. La penultima giornata, venerdì 22 marzo, vedrà un’ulteriore novità per quanto riguarda la località che ospiterà la carovana. Sarà infatti Brisighella, con il suo territorio, a fare da teatro alla quarta tappa. Novità anche per il finale: niente sconfinamento in Emilia, ma chiusura in Romagna, al Velodromo Servadei di Forlì, dove sabato 23 sarà incoronato il vincitore dell’edizione 2024 della Coppi e Bartali al termine dell’ultima tappa che prenderà il via da Piazza Saffi.

“In questi giorni - conclude il comunicato - lo staff tecnico del Gruppo Sportivo Emilia sta definendo gli ultimi dettagli dei tracciati e, ad oggi, alla gara a tappe vinta lo scorso anno dallo svizzero Mauro Schmid, sono iscritti 10 World Team, 8 squadre professional e si sta definendo il campo delle formazioni Continental”.