Zaro resta in Romagna: il difensore centrale lascia il Cesena per andare al Ravenna

Sarà il Ravenna la prossima destinazione di Giovanni Zaro. Una trattativa velocissima, decollata nel giorno di Ferragosto e di fatto definita nella mattinata di domenica, che finirà per far compiere un breve tragitto al difensore centrale milanese. Zaro lascia Cesena e la Serie B per scendere di categoria (ha già vinto la Serie C con la maglia del Sudtirol) e andare in una società ambiziosa come il Ravenna, che gli garantisce un contratto fino al 2028 con estensione per un’ulteriore stagione in caso di promozione. Nella giornata di lunedì ci sarà un nuovo summit, che potrebbe portare alla fumata bianca: Zaro dovrebbe unirsi già martedì ai nuovi compagni per il primo allenamento della settimana in vista del debutto in campionato previsto per lunedì 24 agosto in casa della Reggiana. E sarà subito sfida amarcord contro Michele Castagnetti.