Zaccagni, un romagnolo salva l’Italia agli Europei - Gallery

Mattia Zaccagni da Bellaria salva l’Italia agli Europei. Il gol dell’attaccante romagnolo della Lazio salva in extremis gli azzurri regalando il pareggio (1-1) in extremis contro la Croazia che vale il passaggio del turno. Un destro a giro che ha scacciato l’incubo dopo il vantaggio di Luka Modric.

Primo gol in azzurro

L’unico esponente romagnolo della comitiva azzurra ha risollevato l’Italia segnando il gol più importante della sua carriera. “Questa è una soddisfazione immensa - ha detto commosso Zaccagni a fine gara - è una serata bellissima che porterò sempre con me. Siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Spalletti è stato bravo a creare questo gruppo e noi dobbiamo ripagarlo in campo”.

L’Italia guadagna così l’accesso agli ottavi contro la Svizzera.