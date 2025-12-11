Walter Zenga: “Il rigore di Inter-Liverpool? Vale la regola di Azeglio Vicini”

Il rigore dato contro l’Inter in Champions League contro il Liverpool continua a fare discutere. L’ex portiere nerazzurro Walter Zenga per commentare l’episodio in una intervista al Corriere dello Sport ha citato Azeglio Vicini e il consiglio che ripeteva ai suoi difensori in marcatura: “Se tieni un avversario per la maglia, non lasciarlo fino a quando la palla non va via. Altrimenti lui cade. L’unico errore di Bastoni è stato mollarlo a un certo punto, ma la decisione dell’arbitro rimane fuori da ogni logica”.

