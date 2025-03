United Riccione, altro ribaltone: panchina a Bolzàn

Un altro ribaltone per lo United Riccione, che ha annunciato Ruben Dario Bolzàn. Già da qualche giorno Bolzàn allenava i biancazzurri. Così la nota del club: “Classe 1975, il tecnico argentino, che lo scorso anno condusse il Sondrio alla promozione in Serie D e vanta anche un’esperienza come allenatore del Parma Under 19, può contare sulla piena fiducia della società sportiva romagnola, che attraverso l’avvento della nuova guida tecnica lancia un inequivocabile segnale di prospettiva in relazione al nuovo progetto e a tutti gli obiettivi di crescita già stabiliti per le prossime stagioni. Obiettivi che potranno consolidarsi su una fondamentale salvezza ancora da conquistare in questo ultimo scorcio di campionato. Bolzàn, il cui credo calcistico di base è il 4-3-3, si è insediato nei giorni scorsi e si è immediatamente messo al lavoro insieme ai collaboratori e alla rosa biancazzurra per preparare il prossimo, importantissimo appuntamento, valido per la 28^ giornata: l’incontro casalingo United Riccione - Prato in programma domenica 23 marzo alle 15”.

Così Bolzàn: “Quando ho accettato di allenare lo United Riccione sapevo che questa situazione mi avrebbe ben motivato e senza dubbio mi sono ricaricato. Sento pieno desiderio di lavorare e provare a fare tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo. Sono contento di questi primi giorni perché i ragazzi mi hanno dato tanta disponibilità e mostrato una buona predisposizione al lavoro insieme. Ripartiamo da questo. Aldilà delle qualità calcistiche, stiamo cercando la piena forma fisica e di essere una squadra ben organizzata a livello tattico. Siamo una squadra giovane, con tutti i fattori positivi e meno positivi che ciò comporta. Lato esperienza si sono aggiunti dei calciatori maturi e sono fiducioso sul fatto che ci daranno una mano. Ci stiamo allenando bene e, vista proprio la disponibilità che il gruppo ha palesato, dalla prima partita mi aspetto che saremo in grado di mettere in pratica almeno una parte di ciò che abbiamo provato in queste prime sedute. Che i ragazzi si impegnino tanto per rivelarsi una squadra organizzata e nel contempo competitiva. Per come intendo il calcio, il risultato deve essere una conseguenza di ciò che hai messo in campo come gruppo e come squadra”.