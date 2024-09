Under 21, C’è anche la firma del centravanti ravennate Antonio Raimondo nel 7-0 dell’Italia su San Marino

Dopo aver realizzato 3 gol in 5 partite nel Torneo Maurice Revello disputato a inizio estate in Francia (gare considerate “ufficiose”), il ravennate Antonio Raimondo ha fatto il suo debutto “vero”, cioè in una gara di qualificazione per gli Europei, nell’Italia Under 21 e lo ha bagnato con un gol. Il classe 2004 di Ravenna, attualmente in prestito al Venezia, è cresciuto nel Cesena e dal 2018 (dopo il fallimento del Cavalluccio) è di proprietà del Bologna: a Latina contro San Marino ha firmato il momentaneo 6-0 degli azzurrini, che si sono poi imposti 7-0. Dopo il vantaggio di Bovo al 35’ e l’autorete di Matteoni al 38’, la parte del leone l’ha fatta nella ripresa Pio Esposito: il centravanti dello Spezia ha marcato una quadripletta, andando a segno al 58’, 76’, 78’ e 91’. Raimondo, entrato al 21’ per l’infortunato Baldanzi, era l’unico romagnolo in distinta, visto che Nunziata ha deciso di mandare in tribuna sia il terzino Turicchia che il centrocampista centrale Prati.