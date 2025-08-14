Una favola chiamata Miramare United che va oltre la passione per lo sport

Ma il progetto del Miramare United non è mai stato soltanto quello di una squadra di calcio, bensì un vero e proprio progetto di quartiere per riaprire le porte ai giovani e riqualificare l’intera area, spesso al centro di polemiche ed etichettata non di rado come estrema periferia. Con l’open day dello scorso luglio, i quattro soci fondatori vogliono invece riportare Miramare al centro di Rimini. «Iniziamo da quest’anno con la prima squadra giovanile, aperta alle annate 2007, 2008 e 2009, ma non ci fermiamo certo qui - rivela Barretta - L’obiettivo è organizzare un vero e proprio settore giovanile, una scuola calcio aperta a tutti, con quote associative calmierate ed un approccio inclusivo. Un presidio sociale per proteggere i nostri ragazzi, aiutandoli non solo nello sport. Creeremo un punto di aggregazione per le famiglie del quartiere e per l’intera comunità. Perchè il calcio continui ad avere la sua funzione educativa, l’unico antidoto naturale per prevenire il disagio giovanile e trasmettere valori sani. Inoltre chiederemo al Comune la gestione del centro sportivo con l’obiettivo di organizzare tornei con squadre provenienti da tutta Italia, riaccendendo così la vocazione turistica della zona. Chiediamo anche a sponsor e piccoli imprenditori locali di darci fiducia. Uniti dalla stessa passione per difendere i colori della squadra del nostro quartiere». © RIPRODUZIONE RISERVATA