Un Forlì perfetto travolge lo Zenith Prato e va all’inseguimento del Tau Altopascio. Il Ravenna supera il Tuttocuoio con due rigori nel finale. Blitz dell’Imolese

La giornata numero 3 nel Girone D di Serie D regala le vittorie esterne di Forlì (0-3 contro lo Zenith Prato) e Imolese (0-1 contro il Cittadella Vis Modena), ma anche quella soffertissima del Ravenna contro la matricola Tuttocuoio (2-1 con due rigori negli ultimi 10 minuti, quello decisivo trasformato da Francesco Manuzzi al 90’). Va a punto la Sammaurese, raggiunta sull’1-1 dal Prato, mentre cadono il San Marino in casa del Corticella (2-0) e lo United Riccione nella tana del Tau Altopascio, che trova il 2-1 definitivo al 93’ con Bruzzo.

Grazie a questo successo, il Tau Altopascio si isola in vetta con 9 punti e mantiene due lunghezze di vantaggio sull’ottimo Forlì ammirato nell’anticipo delle ore 14.30 di Sesto Fiorentino contro lo Zenith Prato. I biancorossi si sono imposti per 0-3, sbloccandola presto con un rigore trasformato in modo impeccabile da Macrì e concesso per un netto fallo di mano commesso da Rosi. Il Forlì ha tenuto il comando del match, raddoppiando poco prima del riposo con Francesco Campagna, il più piccolo in campo ma in grado di segnare di testa su calcio d’angolo grazie ad uno schema incredibile ma vero eseguito alla perfezione. Nella ripresa, a completare l’opera, il primo gol italiano di Stevy Okitokandjo, che nel finale ha fatto il suo esordio e con un destro chirurgico ha bucato Brunelli su assist di Fantinelli.