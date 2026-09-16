Tropical, tanti assenti e oggi arriva la capolista Lentigione

Oggi la Serie D torna in campo: alle 15 ad Acquaviva il Tropical Coriano sfida il lanciatissimo Lentigione, sei punti nelle prime due partite. Roberto Di Maio ritrova Ivan Pedrelli: i due sono stati compagni di squadra a Rimini, in C nel 2015-2016, e sono legati da un rapporto di amicizia. «Ci siamo sentiti la scorsa settimana - commenta Di Maio - ma prima della partita di domani (oggi, ndr) invece non lo faremo. Ma con Ivan c’è un bel rapporto, c’è stima, sono contento di rivederlo. Ha una squadra importante, puntano in alto, per noi è una brutta gatta da pelare, ma so che possiamo metterli in difficoltà».

Di Maio prova a fare luce sui punti deboli del Lentigione: «A dire il vero, ne ho visti pochi: sono strutturati molto bene, sono rodati, si vede che lavorano insieme da due anni. Sono aggressivi davanti e noi non possiamo far altro che alzare i ritmi, perché loro hanno qualità oltre che intensità».

Il pensiero va al predecessore di Di Maio, Scardovi, che diceva sempre: «La squadra deve dare il 120 per cento». Il nuovo tecnico del Tropical concorda: «È così perché con queste squadre di fronte bisogna dare più del massimo, altrimenti è dura. Ma allo stesso tempo sono partite stimolanti».

Le difficoltà non mancano: le assenze di Iacovoni e Manuzzi, tra i leader tecnici della squadra. Manca anche Arlotti, giovane che ha subito conquistato i galloni da titolare, mentre Mancini è recuperato, ma partirà dalla panchina. Turola e Della Balda pronti a giocare titolari, mentre davanti giocherà Palma: «Sta bene. Lunedì mi sono focalizzato sul suo recupero fisico. Abbiamo bisogno di lui, non reggerà i novanta minuti, ma partirà titolare. È importante per noi per fare reparto. Salicioni non sta ancora benissimo».

Un pensiero alla gara con il Cittadella Vis Modena, dove il Tropical ha faticato in fase offensiva: «Siamo partiti bene, ma poi abbiamo perso lucidità negli ultimi 25 metri. Abbiamo lasciato Palma troppo isolato».