Tropical, tanti assenti e oggi arriva la capolista Lentigione

Oggi la Serie D torna in campo: alle 15 ad Acquaviva il Tropical Coriano sfida il lanciatissimo Lentigione, sei punti nelle prime due partite. Roberto Di Maio ritrova Ivan Pedrelli: i due sono stati compagni di squadra a Rimini, in C nel 2015-2016, e sono legati da un rapporto di amicizia. «Ci siamo sentiti la scorsa settimana - commenta Di Maio - ma prima della partita di domani (oggi, ndr) invece non lo faremo. Ma con Ivan c’è un bel rapporto, c’è stima, sono contento di rivederlo. Ha una squadra importante, puntano in alto, per noi è una brutta gatta da pelare, ma so che possiamo metterli in difficoltà».