Tropical Coriano ripescato in Serie D, l’Imolese resta in Eccellenza

Saltano tappi di spumante a Coriano: il Tropcal è stato ripescato in Serie D. Il club riminese sarà l’unico club romagnolo in Serie D. E’ stato ripescato in quanto l’Imolese, che in classifica era davanti al Coriano, ha commesso quelle che fonti della Figc che vogliono restare anonime hanno definito “irregolarità insanabili anche in un eventuale ricorso”.

Questo il comunicato emesso dal Tropical Coriano: “L’Asd Tropical Coriano comunica che la domanda di ripescaggio ha avuto esito positivo: dopo il parere favorevole della Co.Vi.So.D. e l’ufficializzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, siamo ufficialmente ammessi al Campionato Nazionale di Serie D”.