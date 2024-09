Sospesi tutti i campionati romagnoli dall’Eccellenza alla Terza Categoria

Il Crer ha deciso di sospendere i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria per quanto riguarda i gironi romagnoli. Questo il comunicato ufficiale: “Attese la situazione di maltempo continuativo sulla zona dell’Emilia Romagna, in special modo nelle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini; atteso lo stato di allerta rossa avvenuto nei giorni del 18-19-20 settembre 2024 emanato dalle autorità regionali competenti; atteso che in diverse zone delle province sopra indicate gli impianti sportivi sono stati chiusi impedendo a molte squadre di poter svolgere attività sportiva periodica; tenuto conto dell’attenta vigilanza da parte delle delegazioni Territoriali sopra indicate e dai consiglieri regionali delegati ai campionati;

si dispone il Rinvio d’ufficio di tutte le gare del 21-22-23 settembre 2024 di competenza delle Delegazioni Territoriali di Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini; il Rinvio d’ufficio a data da destinarsi di tutte le gare di competenza regionale dei seguenti campionati: Eccellenza Girone B, Promozione Gironi C-D, Prima Categoria Gironi F-G-H”.