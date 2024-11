“Siete un esempio di dedizione di fronte a sfide proibitive”: dopo l’impresa di San Marino in Nations League, ecco i complimenti del Congresso di Stato

Dopo la storica vittoria di ieri sera in casa del Liechtenstein, in una nota il Congresso di Stato di San Marino ha reso omaggio all’impresa della Nazionale del ct Roberto Cevoli. “Il Congresso di Stato si congratula con i calciatori e i tecnici della Nazionale di calcio e con tutta la grande famiglia della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per lo storico successo nel Gruppo D di UEFA Nations League e per la promozione nel Gruppo C.

È sempre emozionante vedere gli atleti sammarinesi raggiungere traguardi così significativi. Il risultato ottenuto con sacrificio e dedizione è la testimonianza del grande impegno, della determinazione e della passione che i giocatori e lo staff tecnico mettono in campo quando devono difendere i colori della bandiera del nostro Paese. Nonostante le dimensioni spesso ci impongano sfide proibitive, i nostri atleti hanno sempre dimostrato che con attenzione, preparazione e spirito di squadra si possono ottenere risultati straordinari.

Quello raggiunto ieri in Liechtenstein è un traguardo importante che farà crescere ulteriormente il nostro calcio a livello internazionale ma, l’eco che ha garantito un tale risultato, sarà sicuramente di grande ispirazione per i tanti giovani sammarinesi che si approcciano al mondo dello sport e che garantiranno alle nostre nazionali un futuro brillante e al nostro Paese un’immagine prestigiosa e positiva”.