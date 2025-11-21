Serie D: Tropical, la sfida col Sangiuliano City si gioca al Nicoletti di Riccione

Nessuna mossa scaramantica, ma una decisione per evitare rinvii a causa del maltempo in arrivo. Il Tropical Coriano domenica giocherà sul sintetico del Nicoletti di Riccione: la decisione, presa dalla dirigenza rossoblù, ha ricevuto l’ok dell’avversario, il Sangiuliano City, e della federazione. L’incontro si disputerà a Riccione a partire dalle 14.30. Lo stadio Grandi quest’anno non ha portato fortuna al Tropical: un solo punto, nello 0-0 con la Pro Sesto, e cinque sconfitte. In questo momento i ragazzi di Scardovi sono in zona playout, a +2 sul Progresso e a +5 sul Tuttocuoio, le due squadre fanalino di coda in zona retrocessione diretta. Il Sangiuliano, con 15 punti, è la prima squadra fuori dai playout.