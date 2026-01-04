Serie D: torna a vincere la Sammaurese, pareggi in rimonta per Tropical e San Marino, ko casalingo per l’Imolese

Nel girone D di Serie D comincia male l’avventura di Stefano Protti sulla panchina dell’Imolese, sconfitta in casa dalla Pistoiese a segno con Maldonado al 62’ (0-1). Pari casalingo per il Tropical Coriano, che va sotto con il Tuttocuoio per il gol al 70’ di Fernandes, ma si salva con Bartoli all’80’ (1-1).
Nel girone F, invece, torna alla vittoria la Sammaurese, che batte il Castelfidardo per 3-1 con le reti di Bertani, e dopo il momentaneo pareggio di Abagnale, di Valentini e Dimitri. Pareggio di carattere per il San Marino del nuovo tecnico Ingenito, che va sotto a Termoli sul gol di Magnani, ma rimedia in extremis con Sambou in pieno recupero (1-1).