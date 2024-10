Serie D, Sammaurese e Stefano Protti di nuovo insieme: per l’annuncio serve il via libera della Bp Global

La Sammaurese torna all’antico: il presidente Lorenzo Campinoti e il suo vice Nicola Pozzi hanno scelto Stefano Protti (battuta la concorrenza di Mattia Graffiedi) come nuovo tecnico dopo l’esonero di Mirko Taccola. Protti si è subito messo al lavoro e sta in questi minuti guidando l’allenamento. Ma prima della firma e del successivo annuncio ufficiale serve il via libera della Bp Global, la multinazionale con business nell’energia che detiene il pacchetto di maggioranza del club e che è guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Pozzo. A brevissimo è in programma un summit da remoto tra il tecnico e i vertici di Bp Global per definire l’operazione. Il tempo comunque stringe, visto che domani alle 14.30 la Sammaurese è attesa dall’impegno in campionato contro la capolista Tau Altopascio.