Serie D, Non basta l’ennesima impresa-salvezza: la Sammaurese scarica Stefano Protti

La Sammaurese non riparte da Stefano Protti. Il tecnico artefice della salvezza in extremis, nella prima volta ai play-out dei giallorossi, non è stato confermato alla guida del club per il prossimo campionato. Di ufficiale non c’è nulla, ma il divorzio è di fatto già stato dichiarato.

Il cambio dell’allenatore con molta probabilità rientra nel più ambizioso progetto della nuova proprietà, la Bp Global, di rinnovare completamente staff tecnico e buona parte della rosa con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice. Un obiettivo dichiarato sin dal primo insediamento nell’agosto scorso. In aggiunta a questo anche un rapporto non sempre di feeling tra allenatore e società, con il punto più basso toccato all’inizio di febbraio dopo la sconfitta interna contro il Sasso Marconi. A caldo del risultato, il direttore generale Giorgio Tonino annunciò in diretta che in settimana ci sarebbe stata «una riunione per ragionare sulla conduzione tecnica». Riunione poi avvenuta a Torino e terminata con il chiarimento tra le due parti, seguita dalla conferma del tecnico sino alla fine della stagione.

In ogni caso Protti ha centrato la settima salvezza con i colori giallorossi in Serie D. Senza dubbio la più sofferta. Tornato sulla panchina della squadra giallorossa dopo 8 gare della gestione Taccola, la squadra si trovava all’ultimo posto con 3 punti all’attivo. Sin dalle prime uscite aveva dichiarato che l’obiettivo salvezza sarebbe dovuto transitare dall’incudine dei play-out. Nel frattempo la società era intervenuta pesantemente sul mercato invernale cambiando profondamente la rosa grazie all’innesto di alcuni giocatori di categoria come Ferrani, Masini, Bonandi, Merlonghi e Gallo. Nonostante il trittico di sconfitte nel finale (Imolese, Fiorenzuola, San Marino), il traguardo play-out era stato raggiunto con il doppio successo su Progresso e United Riccione. Il capolavoro poi nello spareggio senza storia in trasferta a Corticella, che è valso l’undicesimo campionato D paradiso dei giallorossi.