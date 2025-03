Serie D: il Forlì batte 3-2 il Ravenna e ipoteca il primo posto, colpo salvezza della Sammaurese, l’Imolese pareggia, United a picco

Il super big-match è del Forlì, che batte meritatamente il Ravenna, vola a +5 e ipoteca la promozione in Serie C. Decisivo l’uno-due biancorosso a cavallo dei due tempi: segna prima Falasca da quasi trenta metri al 42’ e poi Trombetta al 49’. I giallorossi provano a riaprirla alla mezzora della ripresa con Guida, i padroni di casa riallungano con Macrì all’84’ e a nulla serve il gol del definitivo 3-2 di Di Renzo all’87’. Colpaccio della Sammaurese, che passa sul campo della Cittadella Vis con la rete vincente di Ravaioli al 21’ (0-1). Pareggio senza reti dell’Imolese con il Sasso Marconi, mentre lo United affonda in casa con il Prato (0-4).