Serie D Girone F, Svolta al San Marino: esonerato il direttore sportivo Deoma

Calcio
  • 09 ottobre 2025
Il tecnico Andrea Malgrati insieme al direttore sportivo Daniele Deoma il 9 luglio, giorno in cui il San Marino annunciò il nuovo allenatore
Il San Marino prova a dare una svolta alla sua stagione. Non esonerando il tecnico Andrea Malgrati, bensì sollevando dall’incarico il direttore sportivo Daniele Deoma. Lo ha comunicato ora la società: “Si comunica che in data odierna il vice presidente, avvocato Gino Montella, ha sollevato, con effetto immediato, dal proprio incarico di direttore sportivo Daniele Deoma. La società in tutte le sue componenti augura le migliori fortune professionali all’ex direttore. In attesa della scelta del nuovo direttore sportivo, l’avvocato Montella ha affidato la squadra ad Andrea Malgrati”. Una frase, quest’ultima, che sembra superflua, visto che la squadra è già affidata dal 9 luglio al tecnico Malgrati.

