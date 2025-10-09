Serie D Girone F, Svolta al San Marino: esonerato il direttore sportivo Deoma

Il San Marino prova a dare una svolta alla sua stagione. Non esonerando il tecnico Andrea Malgrati, bensì sollevando dall’incarico il direttore sportivo Daniele Deoma. Lo ha comunicato ora la società: “Si comunica che in data odierna il vice presidente, avvocato Gino Montella, ha sollevato, con effetto immediato, dal proprio incarico di direttore sportivo Daniele Deoma. La società in tutte le sue componenti augura le migliori fortune professionali all’ex direttore. In attesa della scelta del nuovo direttore sportivo, l’avvocato Montella ha affidato la squadra ad Andrea Malgrati”. Una frase, quest’ultima, che sembra superflua, visto che la squadra è già affidata dal 9 luglio al tecnico Malgrati.