Serie D Girone D, ridotta la penalizzazione dello Zenith Prato ma San Marino e Sammaurese restano padroni del proprio destino

La prima sezione della Corte federale d’appello ha accolto solo in parte il ricorso dello Zenith Prato, riducendo la penalizzazione da -15 a -12. In classifica cambia molto poco: i toscani non sono aritmeticamente retrocessi in Eccellenza, ma per andare ai play-out devono sperare in un miracolo: domenica 11 maggio, nei recuperi dell’ultima giornata, dovranno battere il Piacenza e al tempo stesso il San Marino deve perdere a Riccione e il Corticella non deve battere il Sasso Marconi.

Per quanto riguarda le formazioni di casa nostra, la Sammaurese è già certa di giocare i play-out (in trasferta) contro una squadra tra Corticella o San Marino, mentre lo stesso San Marino può salvarsi direttamente andando a vincere in casa del già retrocesso United Riccione.

Tornando al ricorso dello Zenith, nel dispositivo redatto dalla prima sezione della Corte federale d’appello presieduta da Giuseppe Castiglia, si legge che viene “accolto in parte il reclamo e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla reclamante la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e dell’ammenda di euro 1.000 (mille)”.