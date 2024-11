Serie D Girone D, Mossa inattesa del San Marino: esonerato Emmanuel Cascione

Con un comunicato di tre righe a metà settimana, il San Marino ha appena annunciato l’esonero di Emmanuel Cascione. Solo domani sarà spiegato il motivo dell’esonero e annunciato il nome del nuovo tecnico. Per ora, il San Marino si è affidato solo a questo comunicato: “Il San Marino Calcio comunica di aver sollevato Emmanuel Cascione dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ad Emmanuel vanno il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e dedizione ed i migliori auguri per il suo futuro”.