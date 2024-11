Il derby Ravenna-Forlì si giocherà in anticipo: i due club, in accordo con l’ufficio gare della Lnd, hanno ufficializzato che il derby andrà in scena sabato 9 novembre alle 20 allo stadio Bruno Benelli. Un incontro fondamentale tra due formazioni romagnole che sono all’inseguimento della capolista Tau Altopascio.