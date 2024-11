Serie D Girone D, Il Ravenna vince a Corticella e inserisce la quinta, il Forlì torna al successo piegando 3-1 il Sasso Marconi, festeggiano anche Imolese, Riccione e San Marino

Torna alla vittoria la capolista Tau Altopascio, 1-0 contro il Prato, ma alle sue spalle corrono le romagnole. Il Ravenna vince la quinta partita consecutiva: in casa di un Corticella che, come i giallorossi, era reduce da 12 punti nelle ultime 4 giornate, decide un gol Di Renzo a inizio ripresa. Si rialza il Forlì, dopo il ko del Benelli: 3-1 al Sasso Marconi, che con Jassey pareggia il gol-lampo di Lilli. Poi però sono Petrelli allo scadere del primo tempo e Macrì nel finale a completare il tris dei Galletti. Il Lentigione si conferma 4° andando a vincere in casa del Cittadella Vis Modena mentre al 5° posto c’è l’Imolese, che nella ripresa piega la Sammaurese nel derby grazie alle reti di Pierfederici e di Calabrese su rigore. Crollano in Romagna due big del Girone D: un gol di Biguzzi regala la vittoria al San Marino del debuttante Biagioni in casa contro il Piacenza mentre lo United Riccione centra la prima vittoria interna della stagione, la seconda del campionato dopo quella dell’8 settembre, ribaltando la Pistoiese (in vantaggio dopo 25 secondi con Maldonado) grazie alle reti di Barsotti al 16′ e di Likaxhiu al 63′.