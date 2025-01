Serie D Girone D, Il Ravenna stende la Pistoiese con Biagi, il Forlì ne fa tre al Corticella: anche il Tau Altopascio vince e la fuga a tre continua

Il terzetto di testa non si scioglie: il Ravenna chiama, piegando 1-0 la Pistoiese nel big-match, il Forlì risponde con la vittoria nel “derby del cuore” in casa del Corticella, ma anche il Tau Altopascio non molla e piega su calcio di rigore lo Zenith Prato (rete di Rinaldini). Con ordine, al Ravenna, nel giorno in cui si ricorda il 23° anniversario dalla scomparsa di Vittorio Mero e davanti a Flavio Briatore e all’ex calciatore Marco Borriello, è sufficiente un gol di Simone Biagi nel cuore del primo tempo per liquidare la Pistoiese e spingerla a -8. Netta la vittoria del Forlì in casa del Corticella nella gara da ex del tecnico Miramari e di tantissimi biancorossi. Bolognesi subito in difficoltà e costretti a giocare tutta la ripresa con due giocatori in meno e il Forlì ne approfitta, sbloccando il match con Macrì e poi chiudendolo nel finale con Sbardella e Lilli per un abbondante 0-3. A proposito di goleade, detto della caporetto dello United Riccione del debuttante tecnico Borioni (il Cittadella Vis Modena si è imposto 6-0), va celebrato il successo per 5-0 della Sammaurese sul Tuttocuoio: nel primo tempo doppietta di Merlonghi al 14’ e al 44’, nella ripresa il 3-0 di Morri al 66’ e poi la doppietta nel finale di Gallo (il 4-0 su rigore). Due pareggi esterni invece per San Marino (avanti con Gennari e raggiunto nel finale dal Fiorenzuola con Cocuzza) e per l’Imolese (0-0 in casa del Progresso).