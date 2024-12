Serie D girone D, il Forlì è campione d’inverno. Il Ravenna non molla, cade il Tau. Ossigeno per San Marino e Sammaurese

Il Forlì passa nel derby di Imola ed è campione d’inverno grazie anche alla sconfitta del Tau Altopascio a Pistoia. Galletti dunque primi da soli al giro di boa. A Imola decidono Petrelli al 41’ e Farinelli al 95’. Risponde il Ravenna che piega a fatica il Progresso al Benelli: decide Biagi al minuto 57. Ossigeno pure per San Marino che non lascia scampo allo United Riccione (3-0): gol di Arcopinto, Muro su rigore e Gennari, così come respira la Sammaurese che piega il Lentigione al Macrelli (3-0, Maltoni, Gallo, Misuraca).