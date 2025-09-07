Serie D, Colpo della Sammaurese a Castelfidardo, Imolese e Tropical Coriano a punto in trasferta

Partenza lanciata per le tre formazioni romagnole di Serie D. Nel Girone F, la Sammaurese è andata a vincere in casa del Castelfidardo grazie ad un super primo tempo: Casolla la sblocca al 20′ su assist di Dimitri e fa 0-2 al 28′ su calcio di rigore. Dopo averlo sfiorato con Lucatti al 33’, la squadra di Asta cala il tris al 43’ con Infantino. Un minuto dopo però Conti rimedia il secondo giallo e costringe la Sammaurese a giocare in dieci per oltre un tempo, con Bulgari che sfiora subito la rete: il palo gli nega l’1-3. Nella ripresa Zanutel trova il gol che accorcia le distanze al 56’, ma la Sammaurese stringe le fila e porta a casa la vittoria. Rinviata, in questo girone, la gara San Marino-Termoli e per gli impegni della nazionale del Titano.

Nel Girone D, due pareggi esterni per le romagnole, con l’Imolese che è andata ad un passo dal colpo grosso in casa della Pistoiese favorita per il salto tra i professionisti. La squadra di Potepan è passata in vantaggio al 66′ con Barnabà ma è stata raggiunta all’81′ da Alagna. Il Tropical Coriano, al debutto assoluto in Serie D, ha visto sfumare la vittoria al 96’ sul neutro di Pontedera contro il Tuttocuoio. Giallorossi avanti a fine primo tempo con Barbatosta. Nella ripresa il Tuttocuoio pareggia al 66’ con Salto Lomba, ma tempo 11 minuti e capitan Scarponi riporta avanti il Tropical. Quando la vittoria sembra ormai fatta, ecco nel sesto e ultimo minuto di recupero il 2-2 di Marianelli.