Serie C Girone B, le date e gli orari delle ultime tre giornate di andata e della prima di ritorno: Ravenna-Rimini domenica 21 dicembre alle 14.30

La Lega Pro ha ufficializzato giorni e orari delle partite di dicembre (ultime tre giornate di andata) e della prima giornata di ritorno che si giocherà dal 3 al 5 gennaio. Ecco tutti gli impegni delle tre romagnole del Girone B.

GIORNATA 17

Sabato 6 dicembre: Sambenedettese-Rimini (ore 17.30). Domenica 7 dicembre: Ravenna-Pontedera (ore 17.30). Lunedì 8 dicembre: Ascoli-Forlì (ore 14.30).

GIORNATA 18

Sabato 13 dicembre: Forlì-Carpi e Rimini-Livorno (ore 17.30). Lunedì 15 dicembre: Vis Pesaro-Ravenna (ore 20.30).

GIORNATA 19

Domenica 21 dicembre: Ravenna-Rimini (ore 14.30), Perugia-Forlì (ore 17.30).

GIORNATA 20

Sabato 3 gennaio 2026: Gubbio-Rimini (ore 14.30), Forlì-Arezzo (ore 17.30). Domenica 4 gennaio 2026: Campobasso-Ravenna (ore 14.30).