Serie C Girone B, Ecco quando scenderanno in campo Forlì, Ravenna e Rimini da oggi al 30 novembre

Questo il programma di Forlì, Ravenna e Rimini da oggi al 30 novembre.Quarta giornata Oggi: Guidonia-Ravenna (ore 15), Forlì-Gubbio (ore 17.30), Pontedera-Rimini (ore 17.30).Quinta giornata Venerdì 19 settembre: Ravenna-Perugia (ore 20.30), Rimini-Forlì (ore 20.30).Sesta giornata Martedì 23 settembre: Forlì-Vis Pesaro (ore 18.30), Guidonia-Rimini (ore 18.30), Carpi-Ravenna (ore 20.45).Settima giornata Sabato 27 settembre: Ravenna-Ternana (ore 15), Pineto-Rimini (ore 17.30), Pontedera-Forlì (ore 17.30).Ottava giornata Venerdì 3 ottobre: Rimini-Arezzo (ore 20.30). Domenica 5 ottobre: Juventus Next Gen-Ravenna (ore 12.30), Forlì-Guidonia Montecelio (ore 17.30).Nona giornata Sabato 11 ottobre: Perugia-Rimini (ore 14.30), Forlì-Ternana (ore 17.30). Domenica 12 ottobre: Sambenedettese-Ravenna (ore 20.30).Decima giornata Venerdì 17 ottobre: Torres-Forlì (ore 20.30). Domenica 19 ottobre: Ravenna-Arezzo (ore 14.30), Rimini-Juventus Next Gen (ore 14.30).Undicesima giornata Sabato 25 ottobre: Campobasso-Rimini (ore 17.30), Forlì-Pineto (ore 20.30). Domenica 26 ottobre: Pianese-Ravenna (ore 17.30).Dodicesima giornata Sabato 1° novembre: Rimini-Bra (ore 17.30). Domenica 2 novembre: Livorno-Forlì (ore 12.30), Ravenna-Ascoli (ore 17.30).Tredicesima giornata Sabato 8 novembre: Pianese-Rimini (ore 17.30), Ravenna-Torres (ore 17.30). Domenica 9 novembre: Juventus Next Gen-Forlì (ore 12.30).Quattordicesima giornata Venerdì 14 novembre: Forlì-Campobasso (ore 20.30). Sabato 15 novembre: Rimini-Ascoli (ore 17.30). Domenica 16 novembre: Livorno-Ravenna (ore 14.30).Quindicesima giornata Sabato 22 novembre: Pianese-Forlì (ore 17.30), Ravenna-Gubbio (ore 17.30), Carpi-Rimini (ore 20.30)Sedicesima giornata Sabato 29 novembre: Forlì-Bra (ore 14.30), Pineto-Ravenna (ore 17.30). Domenica 30 novembre: Rimini-Torres (ore 12.30).