Serie B nel caos per un’irregolarità che dovrebbe portare il Brescia al -4: play-out sospesi, il Frosinone vede la salvezza e si va verso lo spareggio Salernitana-Sampdoria

Clamoroso in Serie B: annullato il play-out tra Salernitana-Frosinone in programma lunedì 19 maggio. “La Lega Serie B informa che, con Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025. Il provvedimento si rende necessario a seguito della ricezione di una Comunicazione della Procura Federale, relativa a indagini nei confronti di una società associata, il cui esito potrebbe influire sulla classifica finale. Le nuove date saranno comunicate in relazione all’evoluzione della vicenda”.

La “società associata” nel mirino è, a detta dell’edizione online della Gazzetta dello Sport che ha anticipato la notizia, il Brescia, che sarà penalizzato di 4 punti, scivolando al terzultimo posto. Se così dovesse essere, il Frosinone sarebbe salvo e il play-out andrebbe disputato da Salernitana e Sampdoria. Il Brescia, secondo il giornalista Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, avrebbe commesso “un’irregolarità alla scadenza di febbraio per il pagamento di stipendi e contributi”, coprendo “la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che in realtà si sono rivelati inesistenti”. Un colpo di scena clamoroso arrivato in grave ritardo nonostante la Covisoc avesse inviato una richiesta di verifica all’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio: la risposta dell’Agenzia è arrivata venerdì 16 maggio “avvisando - si legge sempre sulla Gazzetta - che i crediti dichiarati dal Brescia erano in realtà inesistenti. Sabato 17 la Covisoc ha trasmesso gli atti alla Procura Figc che domenica 18 ha mandato l’avviso di conclusione delle indagini”. E ora lo stop ai play-out con la Serie B, che deve terminare entro il 1° giugno, che piomba nel caos.