San Marino, tremenda sconfitta in Austria (10-0)

AUSTRIA-SAN MARINO 10-0
AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch (26’ st Wurmbrand), Danso, Alaba (18’ st Friedl), Prass; Laimer, Seiwald (32’ st Schöpf); Schimd, Gregoritsch (18’ st Florucz), Sabitzer (26’ st Grillitsch); Arnautović. A disposizione: Schlager, Polster, Querfeld, Lienhart, Mwene, Grüll, Baumgartner. Allenatore: Ralf Rangnick
SAN MARINO (4-3-3): Colombo; Matteoni (36’ st Sammaritani), Cevoli, Valentini, Tosi; Zannoni (22’ st Mularoni), L. Capicchioni, Lazzari (1’ st Valli Casadei); Contadini (28’ st G. Capicchioni), Nanni, Berardi (22’ st Vitaioli). A disposizione: Zavoli, Amici, Riccardi, Rossi, Pasolini, Giacopetti, Sensoli. Allenatore: Roberto Cevoli
ARBITRO: Yigal Frid (ISR)
RETI: 7’ pt Schmid, 8’ pt Arnautović, 24’ pt Gregoritsch, 30’ pt e 42’ pt Posch, 45’ pt Laimer, 2’ st Arnautović, 33’ st Wurmbrand, 38’ st e 39’ st Arnautović.
AMMONITI: Berardi, Valentini, Matteoni, Alaba
NOTE: 37.500 spettatori.
Tremenda batosta per San Marino, travolto 10-0 dall’Austria con poker di gol di Marko Arnautović. Unica consolazione all’81’, quando l’ultima sostituzione di Cevoli vale l’appuntamento con la storia: l’ingresso in campo di Sammaritani segna infatti il record di precocità all’esordio in biancazzurro ad appena 16 anni, 4 mesi e 2 giorni