San Marino prova a rendere la vita dura anche all’Austria

Anche sabato in Bosnia, San Marino ha dimostrato tutti i progressi iniziati con la nuova gestione di Roberto Cevoli. Il Ct dei Titani ha anche scherzato sulla sconfitta di misura di Zenica: «Con Dzeko - ha detto ai microfoni di San Marino Tv - me la sono un po’ tirata... Perché nel riscaldamento lo avevo visto con le scarpe da tennis ai piedi e mi sono detto: ‘Ha le scarpe da tennis, quindi non entra’. Invece si era portato dietro anche le scarpe da calcio...».

Dzeko è infatti entrato al 62’ e dopo 4 minuti ha segnato il gol del definitivo 1-0: «Sono comunque molto soddisfatto e colgo l’occasione per fare i ringraziamenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente una partita importante».